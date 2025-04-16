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Фанаты «Динамо» вывесили баннер с цитатой ушедшего из жизни Паши Техника на игре с ЦСКА

Фанаты «Динамо» вывесили баннер с цитатой ушедшего из жизни Паши Техника на игре с ЦСКА
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Болельщики московского «Динамо» вывесили баннер с цитатой рэп-исполнителя Паши Техника (Павла Ивлева) перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Владимир Четверик, «Чемпионат»

Паша Техник ушёл из жизни 5 апреля в 40-летнем возрасте. Он был болельщиком «Динамо». На баннере цитата: «Моя жизнь — это трэш, но мне нравится».

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА дома выиграл со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Секу Койта и Матвей Кисляк. За «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев.

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