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Зенит — Ростов, результат матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России, счёт 2:0, 16 апреля 2025 года

Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Ростов» и выйти в финал Пути РПЛ Кубка России
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Завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым (Москва). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые по сумме двух встреч (3:0 общ.) вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. В финале Пути РПЛ они сыграют с победителем пары ЦСКА/«Динамо» Москва.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

На 57-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт, получив голевую передачу от Педро. На 64-й минуте форвард Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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