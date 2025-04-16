Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Ростов» и выйти в финал Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым (Москва). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые по сумме двух встреч (3:0 общ.) вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. В финале Пути РПЛ они сыграют с победителем пары ЦСКА/«Динамо» Москва.

На 57-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт, получив голевую передачу от Педро. На 64-й минуте форвард Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз.