Дембеле — о Баркола: он игрок, который может всё

Футболист французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал игру своего одноклубника Брэдли Баркола в текущем сезоне.

«У Брэдли отличный сезон, мы все счастливы и гордимся тем, что он делает. Он молод, но доказал, что может играть за «Пари Сен-Жермен», и мы надеемся, что так будет и дальше. Он игрок, который может всё: забивать, вести мяч, отдавать голевые передачи...» — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

22-летний атакующий полузащитник Баркола в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 47 игр во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 15 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.