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Магомед Адиев стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

Магомед Адиев стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок»
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Исполняющим обязанности главного тренера подмосковных «Химок» назначен Магомед Адиев. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В прошлом нападающий, воспитанник грозненского футбола. Выступал за «Анжи», ЦСКА, «Терек», астанинский «Женис», «Нижний Новгород» и другие клубы. В качестве тренера работал с нижегородской «Волгой», «Анжи», «Чайкой», карагандинским «Шахтёром», сборной Казахстана, «Ахматом».

Добро пожаловать в «Химки», Магомед Мусаевич!» — написано в сообщении.

«Приветствуем известного специалиста в нашей команде. Уверены, его опыт работы в клубах РПЛ и сборной Казахстана пойдёт нам на пользу и поможет в решении поставленных задач. Франку Артиге спасибо за всё, ценим сделанное, сохраним в душе приятные воспоминания о периоде сотрудничества», — сказал генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

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