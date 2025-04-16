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Зиньковский — о Джикии: желаю, чтобы он вернулся на свой уровень со времён «Спартака»

Зиньковский — о Джикии: желаю, чтобы он вернулся на свой уровень со времён «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», высказался об игре защитника «Химок» и бывшего капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Мы с Джикией очень тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Химки» — «Крылья Советов». И после матча тоже перекинулись парой слов. Георгий — близкий мне человек. А я переживаю за всех ребят, с кем знаком.

В том числе и за Джикию. Слежу за ним, смотрю его матчи. Поэтому желаю ему, чтобы он чаще играл и вернулся на уровень времён своего капитанства в «Спартаке». Время покажет, как всё сложится дальше. Но он уже сейчас в нормальной и хорошей форме», — приводит слова Зиньковского Legalbet.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Химки» 13 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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