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Магомед Адиев высказался о назначении на должность и. о. главного тренера «Химок»

Магомед Адиев высказался о назначении на должность и. о. главного тренера «Химок»
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Российский специалист Магомед Адиев прокомментировал назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера подмосковных «Химок». Клуб объявил о соглашении с тренером сегодня, 16 апреля.

«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

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