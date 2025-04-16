Магомед Адиев высказался о назначении на должность и. о. главного тренера «Химок»

Российский специалист Магомед Адиев прокомментировал назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера подмосковных «Химок». Клуб объявил о соглашении с тренером сегодня, 16 апреля.

«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 24 матча.