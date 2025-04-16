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«На этот случай есть дубль». Туфан Садыгов — о бойкоте игроков «Химок» матча с «Зенитом»

«На этот случай есть дубль». Туфан Садыгов — о бойкоте игроков «Химок» матча с «Зенитом»
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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», ответил на вопрос о возможном бойкоте игроками подмосковного клуба выездного матча с «Зенитом» в рамках 25-го тура РПЛ-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому, кто выйдет на поле — это вопрос к главному тренеру», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что футболисты «Химок» решили объявить бойкот тренировкам, а также рассматривают вариант с бойкотом матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Связано это не только с увольнением тренера Франка Артиги, но и с долгами перед игроками. После 24 туров чемпионата России подмосковная команда набрала 23 очка и занимает 12-е место.

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