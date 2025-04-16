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Тренер ЦСКА Николич объяснил, почему Акинфеев выйдет в старте на матч с «Динамо» в Кубке

Тренер ЦСКА Николич объяснил, почему Акинфеев выйдет в старте на матч с «Динамо» в Кубке
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему он решил выпустить голкипера и капитана армейцев Игоря Акинфеева с первых минут в ответном матче с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Игра состоится 16 апреля, начало — в 20:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Напомним, первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Чем обусловлено решение выпустить Акинфеева в стартовом составе?
— Уже была ротация в матче чемпионата. Тороп провёл отличный матч. Сейчас Акинфеев свеж и полностью готов играть.

— Что ждёте от игры?
— «Динамо» — неудобный соперник. Я уже точно не помню, но ЦСКА не мог обыграть «Динамо» семь-девять лет. В этом году получилось три раза, но это ничего не значит. Это суперкачественная команда. Чемпионская команда.

Посмотрите на футболистов, которые выходят в стартовом составе, на их скамейку. Им нужен полумомент, чтобы забить мяч. Это кубковая игра, нам нужно сыграть на результат. Мы хотим выйти в финал Пути РПЛ. У нас договор, что мы играем так, будто первой игры не было, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз.

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