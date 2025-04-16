Александр Соболев отреагировал на свой гол в матче «Зенит» — «Ростов» в Кубке России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой забитый мяч в ответном матче с «Ростовом» (3:0 общ.) в Пути РПЛ Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0 и вышли в финал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух встреч.

«2+1. Спасибо за поддержку!» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.