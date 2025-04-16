Александр Соболев отреагировал на свой гол в матче «Зенит» — «Ростов» в Кубке России
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой забитый мяч в ответном матче с «Ростовом» (3:0 общ.) в Пути РПЛ Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0 и вышли в финал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух встреч.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57' 2:0 Кассьерра – 64'
«2+1. Спасибо за поддержку!» — написал Соболев в своём телеграм-канале.
Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:33
-
21:27
-
21:19
-
21:18
-
21:12
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:38
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:12
-
20:12
-
20:03
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:23
-
19:05
-
19:00
-
19:00