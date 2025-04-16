«Интер» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянский «Интер» и немецкая «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Словении, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

«Бавария»: Урбиг, Лаймер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Станишич, Киммих, Горецка, Мюллер, Сане, Олисе, Кейн.

Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».