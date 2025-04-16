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Главный тренер «Спартака» Станкович пропустит матч РПЛ с «Акроном» из-за дисквалификации

Главный тренер «Спартака» Станкович пропустит матч РПЛ с «Акроном» из-за дисквалификации
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил автоматическую дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек после матча 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:2). Таким образом, он пропустит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в субботу, 19 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме этого, в матче с махачкалинским «Динамо» был удалён тренер московского «Спартака» Ненад Сакич за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере. Он приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС и пропустит как минимум один матч.

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