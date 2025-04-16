Обамеянг выразил слова скорби в связи со смертью соотечественника Бупендзы

Нападающий «Аль-Кадисии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на смерть своего соотечественника Аарона Бупендзы.

«У меня нет слов. Покойся с миром, мой брат», — написал Обамеянг в соцсетях.

Бупендзе было 28 лет. Сегодня, 16 апреля, Федерация футбола Габона опубликовала информацию, что футболист китайского клуба «Чжэцзян» скончался в результате падения с 11-го этажа. Сообщается, что в момент инцидента с Бупендзой в квартире находился его брат, рассматривается вариант убийства в результате конфликта. Также следователи не исключают варианта суицида и несчастного случая.

Габонец ранее играл за турецкий «Хатайспор», «Аль-Араби» (Катар), «Цинциннати» из МЛС и другие клубы. Летом 2024-го сообщалось, что форвардом интересуется «Краснодар».