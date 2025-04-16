Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Кубке России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ростовом» (2:0) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые по сумме двух встреч вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. Голами отметились нападающий Александр Соболев и форвард Матео Кассьерра.

— Реализовали моменты. В первом тайме у нас было много хороших моментов в переходах, отбирали мяч. К сожалению, плохо реализовали моменты, подходы, которые у нас были. Игра была с большим количеством длинных передач, было много борьбы. Думаю, что мы справились с этим достойно, смогли забить. Хорошая, качественная победа. Добились хорошего результата. Теперь будем готовиться к «Химкам».

— Насколько вы довольны тем, что увидели от Соболева на протяжении большей части матча?

— Довольны. Может, чуть-чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает.

— Вы понимаете, в каком составе «Химки» приедут в Санкт-Петербург?

— Не сомневаюсь, что в «Химках» собраны профессионалы. Они приедут и будут играть на 100%. Иногда бывает даже наоборот, что команду, которая оказывается в сложной ситуации, это раскрепощает. Играть с такими командами и готовиться к ним очень непросто, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с победителем пары ЦСКА/«Динамо» Москва.