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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Кубке России

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Кубке России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ростовом» (2:0) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые по сумме двух встреч вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. Голами отметились нападающий Александр Соболев и форвард Матео Кассьерра.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

— Реализовали моменты. В первом тайме у нас было много хороших моментов в переходах, отбирали мяч. К сожалению, плохо реализовали моменты, подходы, которые у нас были. Игра была с большим количеством длинных передач, было много борьбы. Думаю, что мы справились с этим достойно, смогли забить. Хорошая, качественная победа. Добились хорошего результата. Теперь будем готовиться к «Химкам».

— Насколько вы довольны тем, что увидели от Соболева на протяжении большей части матча?
— Довольны. Может, чуть-чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает.

— Вы понимаете, в каком составе «Химки» приедут в Санкт-Петербург?
— Не сомневаюсь, что в «Химках» собраны профессионалы. Они приедут и будут играть на 100%. Иногда бывает даже наоборот, что команду, которая оказывается в сложной ситуации, это раскрепощает. Играть с такими командами и готовиться к ним очень непросто, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с победителем пары ЦСКА/«Динамо» Москва.

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