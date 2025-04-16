Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в матче Кубка России с «Ростовом»
Поделиться
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57' 2:0 Кассьерра – 64'
«Сегодня была кубковая игра, в которой была необходима победа. Счёт первого матча достаточно скользкий — можно сказать, что начинали с 0:0. Поэтому старались играть строго в обороне. То, что сыграли «на ноль» — это большой плюс. Забили в атаке, могли ещё — что-то не засчитали. Провели хороший матч.
Мы старались не обращать внимания на счёт первого матча. Играли этот матч, как будто он единственный и от него зависит итог противостояния», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:33
-
21:27
-
21:19
-
21:18
-
21:12
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:38
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:12
-
20:12
-
20:03
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:23
-
19:05
-
19:00
-
19:00