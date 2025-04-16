Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в матче Кубка России с «Ростовом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«Сегодня была кубковая игра, в которой была необходима победа. Счёт первого матча достаточно скользкий — можно сказать, что начинали с 0:0. Поэтому старались играть строго в обороне. То, что сыграли «на ноль» — это большой плюс. Забили в атаке, могли ещё — что-то не засчитали. Провели хороший матч.

Мы старались не обращать внимания на счёт первого матча. Играли этот матч, как будто он единственный и от него зависит итог противостояния», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.