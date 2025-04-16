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Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в матче Кубка России с «Ростовом»

Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

«Сегодня была кубковая игра, в которой была необходима победа. Счёт первого матча достаточно скользкий — можно сказать, что начинали с 0:0. Поэтому старались играть строго в обороне. То, что сыграли «на ноль» — это большой плюс. Забили в атаке, могли ещё — что-то не засчитали. Провели хороший матч.

Мы старались не обращать внимания на счёт первого матча. Играли этот матч, как будто он единственный и от него зависит итог противостояния», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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