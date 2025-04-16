Ерохин рассказал, на чём Семак просил акцентировать внимание в матче с «Химками»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о подготовке к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча состоится в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — в 16:30 мск.

«В первую очередь при подготовке стараемся обращать внимание на себя и свою игру. Сергей Богданович акцентировал на этом внимание, что нужно максимально сконцентрированными подойти. Да, провели два неплохих матча с «Краснодаром» и «Ростовом». Но, как говорится, следующая игра самая важная. Будем готовиться к ней», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.