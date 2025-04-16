Ерохин: первые пару минут матча с «Ростовом» смотрел на «Вираж», спасибо за поддержку!

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«Мы благодарны нашим болельщикам, что они нас поддерживают. Сегодня хотелось с ними повзаимодействовать и отблагодарить — сделать общую фотографию. Им спасибо большое за поддержку! От себя могу сказать, что в первые минуты матча, когда прозвучал стартовый свисток, пару минут смотрел на «Вираж». Соскучились по этой атмосфере, когда они начинают матч. Когда первый заряд, это всегда воодушевляет», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.