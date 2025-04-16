Игрок «Зенита» Ерохин рассказал, за счёт чего удалось сдержать «Ростов» в обороне

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«Готовились к «Ростову» и понимали, как они могут действовать. У них есть высокорослые форварды. Много играют за счёт борьбы и подборов. Мы старались строго сыграть в обороне, выигрывать подбор. Благодаря этому минимизировать количество моментов в атаке», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встретится с победителем пары «Динамо» Москва — ЦСКА. Вторая встреча проходит в эти минуты. Счёт 0:0. В первом матче победу одержал ЦСКА — 2:1.