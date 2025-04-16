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Игрок «Зенита» Ерохин рассказал, за счёт чего удалось сдержать «Ростов» в обороне

Игрок «Зенита» Ерохин рассказал, за счёт чего удалось сдержать «Ростов» в обороне
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

«Готовились к «Ростову» и понимали, как они могут действовать. У них есть высокорослые форварды. Много играют за счёт борьбы и подборов. Мы старались строго сыграть в обороне, выигрывать подбор. Благодаря этому минимизировать количество моментов в атаке», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встретится с победителем пары «Динамо» Москва — ЦСКА. Вторая встреча проходит в эти минуты. Счёт 0:0. В первом матче победу одержал ЦСКА — 2:1.

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