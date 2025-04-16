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«Было бы интересно посмотреть на связку с Месси». Пруцев — о продолжении карьеры Де Брёйне

«Было бы интересно посмотреть на связку с Месси». Пруцев — о продолжении карьеры Де Брёйне
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Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос, в каком клубе мог бы продолжить карьеру полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

«В новостях пишут про «Интер Майами». Как будто рановато уезжать из Европы, но, с другой стороны, было бы интересно посмотреть на их связку с Месси», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что американский «Чикаго Файр», выступающий в МЛС, заинтересован в переходе бельгийского полузащитника в качестве свободного агента. Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В текущем сезоне Де Брёйне провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

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