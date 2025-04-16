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Нападающий «Зенита» Соболев: не считаю себя игроком ротации

Нападающий «Зенита» Соболев: не считаю себя игроком ротации
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Форвард «Зенита» Александр Соболев заявил, что не считает себя игроком ротации в санкт-петербургском клубе. Сегодня, 16 апреля, сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, обыграв «Ростов» (2:0). Голами отметились нападающий Соболев и форвард Матео Кассьерра.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

— Не так часто попадаете в стартовый состав, являетесь футболистом ротации. Было ощущение, что матчи Кубка России — это то, что нужно для вас?
— Я так не считаю. Сколько времени дают, столько и играю. Моя задача просто работать и ни о чём не думать. Я не считаю, что я игрок ротации, поэтому не могу так сказать.

— Сегодня много старались. С чем это было связано? Может, была какая-то повышенная мотивация?
— Было много моментов, где мог забить, но не реализовал. А так, просто с каждым матчем всё больше появляется уверенность, поэтому что-то получается.

— Каково бороться с Осипенко? В чём сложность? Или тебе, наоборот, было легко?
— Я не могу сказать, что легко. Хороший защитник, игрок сборной. Всегда тяжело с ним играть. И с Мелёхиным, и с Сако. Они такие мощные ребята. В принципе, у нас со многими защитниками в РПЛ тяжело бороться, потому что все мощные, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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