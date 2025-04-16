Дембеле — о Дезире Дуэ: он многого добьётся

Атакующий полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о перспективах своего одноклубника 19-летнего Дезире Дуэ в мировом футболе.

«Я знаю Дезире с тех пор, как он играл за «Ренн». Он очень талантливый игрок, и я думаю, что он многого добьётся. Больше всего меня в нём впечатляет профессионализм, который он демонстрирует в своём возрасте. Мы призываем его продолжать в том же духе», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

Вингер Дезире Дуэ в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 43 игры во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 62 млн.