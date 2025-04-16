«Динамо» Москва — ЦСКА: к перерыву счёт не открыт

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт.

В первом матче ЦСКА дома выиграл со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Секу Койта и Матвей Кисляк. За «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев.

Ранее первым участником финала Пути РПЛ Кубка России стал санкт-петербургский «Зенит».