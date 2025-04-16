Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2) в Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. По сумме двух встреч сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, а «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов.

— Что изменилось после перерыва?

— Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол. Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.

— А почему «Ростов» мог потерять концентрацию?

— Не знаю почему. Надо тренироваться, анализировать, что произошло, и как можно быстрее это улучшать.

— В Кубке у вашей команды есть ещё второй шанс, команда сыграет в Пути регионов.

— Это очередной шанс для нас. Конечно, будем им пользоваться. Вернёмся с новыми силами, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз.