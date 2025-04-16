Анчелотти рассказал о плане на ответную игру с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о тактике на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с лондонским «Арсеналом».

«Сегодня мы идём вперёд, мы идём в высокий прессинг с максимальной интенсивностью. Мы попробуем всё, абсолютно всё! Мы будем играть сердцем, но также и головой. Нам нужно забить, надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.