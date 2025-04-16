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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Анчелотти рассказал о плане на ответную игру с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Анчелотти рассказал о плане на ответную игру с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о тактике на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня мы идём вперёд, мы идём в высокий прессинг с максимальной интенсивностью. Мы попробуем всё, абсолютно всё! Мы будем играть сердцем, но также и головой. Нам нужно забить, надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.

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