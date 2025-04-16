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«Было бы прикольно!» Данил Пруцев — о возможной игре за сборную России с братом Егором

«Было бы прикольно!» Данил Пруцев — о возможной игре за сборную России с братом Егором
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Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал о возможном совместном выступлении за сборную России с братом Егором.

«Было бы прикольно! Но для того, чтобы нас вместе вызвали, нужно показывать хороший уровень футбола.
В последнее время в «Црвене Звезде» у него не было стабильной игровой практики, поэтому приняли решение об аренде в словенский «Целе», где статистика отличная — и забивает, и делает голевые. Жаль, в Лиге конференций сыграть не удалось: трансфер произошёл зимой, когда заявка на еврокубки была уже заполнена. «Целе» до сих пор продолжает борьбу за трофей», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

22-летний Егор Пруцев в текущем сезоне провёл за словенский «Целе» девять игр во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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