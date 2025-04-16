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Результаты матчей Кубка России 16 апреля

Результаты матчей Кубка России 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, состоялись ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 16 апреля:

«Зенит» – «Ростов» — 2:0 (3:0 по сумме двух матчей);
«Динамо» Москва – ЦСКА — 0:0 (1:2).

В финале Пути РПЛ Кубка России санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Противостояние будет состоять из двух матчей. Игры пройдут в периоды с 29 апреля по 1 мая и с 13 по 15 мая. Первый матч «Зенит» проведёт дома. «Ростов» и московское «Динамо» опустились в Путь регионов.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале прошлого розыгрыша сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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