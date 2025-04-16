Главный тренер БАТЭ: хочется играть с командами РПЛ

Главный тренер борисовского БАТЭ Иван Мигаль ответил на вопрос о соперниках в период паузы в чемпионате Беларуси на игры сборных.

— Уже ищете соперника на следующую паузу? «Локомотив», ЦСКА, может, «Ювентус», «Реал»?

— Пока не думали про этот момент. Понятно, хочется играть с командами РПЛ. Одна игра как капля в море. Хотелось бы, чтобы в этих паузах у нас были такие матчи. Но для того, чтобы нас приглашали, нужно здесь показывать игру, — сказал Мигаль в эфире YouTube-канала Беларусь 5.

Напомним, в марте во время перерыва на игры национальных команд состоялся товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и белорусским БАТЭ, завершившийся разгромным поражением белорусской команды со счётом 0:5.