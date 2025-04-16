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«Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

«Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА
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В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Противостояние будет состоять из двух матчей. Игры пройдут в периоды с 29 апреля по 1 мая и с 13 по 15 мая. Первый матч «Зенит» проведёт на своём поле.

Сегодня, 16 апреля, «Зенит» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России обыграл «Ростов» со счётом 2:0 (общий счёт — 3:0). ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) и вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале прошлого розыгрыша сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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