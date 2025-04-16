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Динамо Москва — ЦСКА, результат матча 16 апреля 2025, счет 0:0, Кубок России 2024-2025

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей
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Завершился ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Итоговый результат — 0:0. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

В первом матче ЦСКА дома выиграл со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Секу Койта и Матвей Кисляк. За «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев.

В финале Пути РПЛ ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч для армейцев пройдёт в гостях в период с 29 апреля по 1 мая.

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