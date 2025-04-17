Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 16 апреля, прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги чемпионов 16 апреля:

«Интер» — «Бавария» — 2:2 (4:3 по сумме двух матчей);

«Реал» Мадрид — «Арсенал» — 1:2 (1:5 по сумме двух матчей).

Обладателем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились защитник Даниэль Карвахаль и вингер Винисиус. Отметим, что «сливочные» — самый титулованный клуб в Лиге чемпионов. Испанская команда завоевала данный трофей 15 раз.