«Боруссия» обратилась к «Барселоне» после вылета от сине-гранатовых в Лиге чемпионов

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» после ответного матча с «Барселоной» (3:1, 4:5 общ.) отреагировала на сообщение сине-гранатовых, поблагодаривших соперника за игру.

«Вы усложнили нам задачу, став сильным соперником. Удачи в оставшейся части сезона и увидимся в следующий раз», — написала «Барселона».

«Иди и выиграй эту штуку», — отреагировала «Боруссия».

«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за шесть лет. Испанская команда сыграет на этой стадии с победителем пары «Интер» — «Бавария», первая игра пройдёт в Барселоне.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.