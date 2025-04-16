«Боруссия» обратилась к «Барселоне» после вылета от сине-гранатовых в Лиге чемпионов
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Пресс-служба дортмундской «Боруссии» после ответного матча с «Барселоной» (3:1, 4:5 общ.) отреагировала на сообщение сине-гранатовых, поблагодаривших соперника за игру.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
«Вы усложнили нам задачу, став сильным соперником. Удачи в оставшейся части сезона и увидимся в следующий раз», — написала «Барселона».
«Иди и выиграй эту штуку», — отреагировала «Боруссия».
«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за шесть лет. Испанская команда сыграет на этой стадии с победителем пары «Интер» — «Бавария», первая игра пройдёт в Барселоне.
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.
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