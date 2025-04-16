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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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В УЕФА объяснили, почему судья отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Реалом»

В УЕФА объяснили, почему судья отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Реалом»
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил, почему главный арбитр матча «Реал» — «Арсенал» Франсуа Летексье не назначил пенальти в ворота «канониров» на 28-й минуте. Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. На момент написания новости счёт — 0:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия

Фото: Соцсети

«Пенальти в ворота лондонского «Арсенала» был отменён из-за того, что Деклан Райс не нарушил правила», — говорится в заявлении УЕФА.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.

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