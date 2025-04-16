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Гафин: баланс с топ-клубами не в пользу «Динамо», о причинах надо спрашивать тренера

Гафин: баланс с топ-клубами не в пользу «Динамо», о причинах надо спрашивать тренера
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении от ЦСКА по сумме двух матчей (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сегодня, 16 апреля, в ответном матче команды сыграли вничью — 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«В первую очередь хочется отметить атмосферу. Спасибо болельщикам. «Динамо» здорово играло, но получается так, что ЦСКА — про добывание результата, а нам этого не хватает.

Баланс с топ-клубами не в нашу пользу, а о причинах надо спрашивать у тренера на пресс-конференции», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В матче второго этапа Пути регионов Кубка России «Динамо» в гостях сыграет с московским «Спартаком».

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