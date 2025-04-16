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Глава «Динамо» Гафин: сигналов от Мажича по Карасёву не было

Глава «Динамо» Гафин: сигналов от Мажича по Карасёву не было
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что не общался с главой судейства РФС Милорадом Мажичем по поводу судьи Сергея Карасёва. Ранее сообщалось, что Мажич отказался ставить Карасёва на матчи «Динамо» из-за скандалов в играх бело-голубых, которые судил арбитр.

«С Мажичем не общался по поводу Карасёва, сигналов от него не было», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» сегодня, 16 апреля, сыграло вничью с ЦСКА (0:0, 1:2) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вылетело в Путь регионов. Там команда Марцела Лички сыграет с московским «Спартаком».

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