Полузащитник «Динамо» Фомин прокомментировал ничью во втором матче с ЦСКА в КР

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о ничейном результате в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА (0:0). Армейцы вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

«Сегодня нас подвела реализация, но матч был хорошим. В первом тайме мы играли с большим преимуществом. Больше порадовало отношение к игре. Все были заряжены, сконцентрированы. Если будем так продолжать, в концовке сезона сможем улучшить результаты. На матче была хорошая атмосфера. Почаще бы видеть почти полные трибуны», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.