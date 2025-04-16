Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фомин: у «Динамо» травмированы атакующие игроки, но надо включать свои ресурсы

Фомин: у «Динамо» травмированы атакующие игроки, но надо включать свои ресурсы
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о ситуации с травмами в команде.

«Конечно, не хватает травмированных ребят. Тем более у нас травмированы атакующие игроки. Но ситуация уже произошла, поэтому нужно включать свои ресурсы и выжимать максимум», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ со столичным ЦСКА со счётом 0:0. Армейцы вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1. «Динамо» опустилось в Путь регионов, где сыграет с московским «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала.

Материалы по теме
«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило
«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android