Фомин: у «Динамо» травмированы атакующие игроки, но надо включать свои ресурсы

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о ситуации с травмами в команде.

«Конечно, не хватает травмированных ребят. Тем более у нас травмированы атакующие игроки. Но ситуация уже произошла, поэтому нужно включать свои ресурсы и выжимать максимум», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ со столичным ЦСКА со счётом 0:0. Армейцы вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1. «Динамо» опустилось в Путь регионов, где сыграет с московским «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала.