Роша прокомментировал выход ЦСКА в финал Пути РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о ничьей с «Динамо» (0:0, 2:1) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и проходе в следующую стадию турнира. Там армейцы сыграют с петербуржским «Зенитом».

«Мы прекрасно понимали, что будет очень тяжёлый матч. Что наш соперник — очень сильная и квалифицированная команда. Мы попытались внедрить наши наработки. В первом тайме мы испытывали определённые трудности, но самое главное — мы прошли в следующую стадию», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА восемь раз выигрывал Кубок России. Рекордсмен — «Локомотив», у которого девять побед.