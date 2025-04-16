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Даниил Фомин: если оставить такое отношение к игре, у нас хорошие шансы пройти «Спартак»

Даниил Фомин: если оставить такое отношение к игре, у нас хорошие шансы пройти «Спартак»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о предстоящей встрече со столичным «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сегодня, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ с московским ЦСКА со счётом 0:0. Армейцы вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Что думаете о предстоящем сопернике в лице «Спартака»?
— Если бы сейчас прошли дальше, был бы «Зенит». В любом случае хорошие команды. Я хочу сделать акцент на нашем отношении к игре — сегодня оно было правильное. Если его оставить, у нас хорошие шансы, — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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