Даниил Фомин: если оставить такое отношение к игре, у нас хорошие шансы пройти «Спартак»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о предстоящей встрече со столичным «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сегодня, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ с московским ЦСКА со счётом 0:0. Армейцы вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

— Что думаете о предстоящем сопернике в лице «Спартака»?

— Если бы сейчас прошли дальше, был бы «Зенит». В любом случае хорошие команды. Я хочу сделать акцент на нашем отношении к игре — сегодня оно было правильное. Если его оставить, у нас хорошие шансы, — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.