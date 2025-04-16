Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роша высказался о результатах ЦСКА в весенней части сезона

Роша высказался о результатах ЦСКА в весенней части сезона
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша оценил результаты команды в весенней части сезона. Армейцы ни потерпели ни одного поражения в восьми матчах во всех турнирах. Сегодня, 16 апреля, ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По сумме двух матчей — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Не сказал бы, что мы устали. Да, мы хорошо проводим стадию. Не сказал бы, что мы утомлены. Мы не смогли внедрить нашу игру в первом тайме, чтобы пошло так, как мы хотели. Во втором тайме мы выровняли игру, больше находились с мячом. Создали несколько опасных голевых моментов. Сейчас нужно тренироваться и готовиться к следующему матчу с Самарой», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило
«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android