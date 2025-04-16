Роша высказался о результатах ЦСКА в весенней части сезона

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша оценил результаты команды в весенней части сезона. Армейцы ни потерпели ни одного поражения в восьми матчах во всех турнирах. Сегодня, 16 апреля, ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По сумме двух матчей — 2:1.

«Не сказал бы, что мы устали. Да, мы хорошо проводим стадию. Не сказал бы, что мы утомлены. Мы не смогли внедрить нашу игру в первом тайме, чтобы пошло так, как мы хотели. Во втором тайме мы выровняли игру, больше находились с мячом. Создали несколько опасных голевых моментов. Сейчас нужно тренироваться и готовиться к следующему матчу с Самарой», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.