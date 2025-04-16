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Роша поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ в Кубке России с «Зенитом»

Роша поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ в Кубке России с «Зенитом»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о предстоящем финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 с санкт-петербургским «Зенитом».

«У нас не получалось разыгрывать от ворот. Были проблемы. Николич в перерыве сделал две замены. Соответственно, у нас стало получаться разыгрывать от ворот. Мы стали больше держать мяч и создавать моментов. Таким образом смогли выровнять игру.

Мы, как и «Зенит», прошли в финал Пути РПЛ. Соответсвенно у нас большие шансы на выход в Суперфинал, как и у «Зенита». Уверен, что будет очень серьёзное и интересное противостояние. Тот, кто допустит меньше ошибок, пройдёт в Суперфинал», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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