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Ньюкасл Юнайтед — Кристал Пэлас, результат матча 16 апреля 2025, счет 5:0, АПЛ 2024-2025

«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
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Завершился перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 5:0.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
5 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мёрфи – 14'     2:0 Гехи – 38'     3:0 Барнс – 45+2'     4:0 Шер – 45+8'     5:0 Исак – 58'    

В составе хозяев отличились Джейкоб Мёрфи, Харви Барнс, Фабиан Шер и Александер Исак. Ещё один мяч защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи отправил в свои ворота.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 32 матча. «Ньюкасл Юнайтед» находится на третьей строчке, заработав 59 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 76 очков.

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