Карвахаль и Сака сцепились в перерыве матча «Реал» — «Арсенал»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака сцепились в перерыве матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. На момент написания новости счёт — 0:0.

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На второй минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол отменён из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На 28-й минуте после шестиминутного просмотра VAR главный арбитр отменил своё решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.