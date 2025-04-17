Определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определены пары полуфинала.

1/2 финала Лиги чемпионов:

«Арсенал» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).

Первые матчи пройдут 29-30 апреля, ответные — 6-7 мая.

В среду, 16 апреля, «Арсенал» на выезде победил испанский «Реал» Мадрид со счётом 2:1 (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» дома сыграл вничью с немецкой «Баварией» (2:2, по сумме двух матчей 4:3).

Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.