«Интер» — «Бавария»: Лаутаро Мартинес сравнял счёт на 58-й минуте
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В Милане в эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются местный «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт 1:1.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52' 1:1 Мартинес – 58' 2:1 Павар – 61' 2:2 Дайер – 76'
На 52-й минуте точный удар после паса Леона Горецки нанёс Гарри Кейн. Через шесть минут аргентинский форвард хозяев Лаутаро Мартинес сравнял счёт после навеса с левого фланга Федерико Димарко.
Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».
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