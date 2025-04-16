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Игорь Акинфеев высказался о выходе ЦСКА в финал Пути РПЛ Кубка России

Игорь Акинфеев высказался о выходе ЦСКА в финал Пути РПЛ Кубка России
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выходе команды в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России. ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». В 1/2 финала армейцы прошли московское «Динамо» по сумме двух матчей — 2:1. Вторая встреча сегодня, 16 апреля, завершилась вничью — 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Тяжёлая игра без особых моментов. Такие матчи бывают. Самое главное, что мы прошли. Случился результат, который нас устраивал, поэтому идём дальше. Каждый игрок всегда слышит своих болельщиков. Да, конечно, бывает, что без голов. Но футбол был интересный. 0:0 — хороший результат для нас (улыбается). Для «Динамо» — нет», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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