Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Бавария»: Бенжамен Павар вывел хозяев вперёд

«Интер» — «Бавария»: Бенжамен Павар вывел хозяев вперёд
Комментарии

В Милане в эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются местный «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Интера».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

На 52-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в матче. Через шесть минут аргентинский форвард хозяев Лаутаро Мартинес сравнял счёт после навеса с левого фланга Федерико Димарко. Тут же защитник Бенжамен Павар вывел хозяев вперёд.

Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».

Материалы по теме
2:2 в матче «Интера» и «Баварии»! Как же всё меняется в огненном четвертьфинале ЛЧ! LIVE
Live
2:2 в матче «Интера» и «Баварии»! Как же всё меняется в огненном четвертьфинале ЛЧ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android