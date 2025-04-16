Игорь Акинфеев: в матчах с «Зенитом» ЦСКА надо выжимать все силы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выходе команды в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России. ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». В 1/2 финала армейцы прошли московское «Динамо» по сумме двух матчей — 2:1. Вторая встреча сегодня, 16 апреля, завершилась вничью — 0:0.

«Каждую игру надо играть хорошо и делать какие-то выводы после каждого матча. В Оренбурге матч не был хорошим, если быть честным и смотреть объективно. Все понимают, что игры с «Зенитом» будут совершенно другие. В Москве — понятно, но в Питере всё будет по-другому. Нужно выжимать все силы и показывать всё мастерство, чтобы проходить дальше. Поблажек не должно быть. Мы должны улучшать качество игры», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.