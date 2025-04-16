Гарри Кейн забил 40-й гол в Лиге чемпионов

В Милане в эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются местный «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт ничейный — 2:2.

На 52-й минуте форвард «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт в матче. Это 40-й гол английского нападающего в Лиге чемпионов.

Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».