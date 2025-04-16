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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Реал» — «Арсенал»: Винисиус забил в пустые ворота после ошибки Салиба

«Реал» — «Арсенал»: Винисиус забил в пустые ворота после ошибки Салиба
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (Франция). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

На второй минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол отменён из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На 28-й минуте после шестиминутного просмотра VAR главный арбитр отменил своё решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба. На 65-й минуте Сака открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 67-й минуте забил вингер Винисиус, воспользовавшись ошибкой защитника «Арсенала» Вильяма Салиба — 1:1.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.

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