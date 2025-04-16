«Интер» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В Милане завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались местный «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.

На 52-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в матче. Через шесть минут аргентинский форвард хозяев Лаутаро Мартинес сравнял счёт после навеса с левого фланга Федерико Димарко. Тут же защитник Бенжамен Павар вывел хозяев вперёд, но на 76-й минуте защитник «Баварии» Эрик Дайер установил окончательный счёт — 2:2.

Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, миланский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».