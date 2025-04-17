«Полный провал». Николич — об игре ЦСКА в первом тайме матча с «Динамо» Москва

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (0:0). ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

«Первый тайм по игре был у нас никакой. Это был не наш футбол, можно сказать, это был полный провал. Но мы пережили этот момент и во втором тайме забрали владение мячом на свою сторону, успокоили игру, контролировали ее ритм через владение. Можно сказать, это была наша игра. Многое не получалось при атаке, но это уже был наш футбол, то, во что мы хотим играть.

Это 11-я игра в беспроигрышной серии — у нас было восемь побед и три ничьи. Осенью все нас критиковали, так и сейчас все хвалят. Но не надо перехваливать команду и тренера: впереди у нас ещё шесть игр, чемпионат и кубковые матчи с «Зенитом». Там и в чемпионате непростое расписание. Уже в воскресенье играем с «Крыльями» — хорошей командой на хорошем ходу. Надо сейчас думать об этом, потому что всё там может закончиться прекрасно, нормально или ужасно. Есть желание, чтобы было первое, но для этого нужно держать уровень концентрации и желания, борьбы, всего, что нужно», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.